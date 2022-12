Fußball | Regionalliga Meuselwitz-Serie reißt ohne kranken Trainer Weber

Hauptinhalt

15. Spieltag

Der ZFC Meuselwitz hat nach drei Siegen in Folge erstmals wieder den Kürzeren gezogen und unterlag mit 0:2 bei Viktoria Berlin. Trainer Heiko Weber fehlte an der Seitenlinie. Ausgerechnet eine Leihgabe von Dynamo Dresden brachte die Hauptstädter in Front.