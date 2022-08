Mit dem Anpfiff starteten dann die Gastgeber aus Luckenwalde deutlich besser in die Partie. Nach nur drei Minuten musste Chemie-Keeper Benjamin Bellot mit der Faust retten, nachdem er dem Gegner selbst den Ball vor die Beine gespielt hatte. Kurz danach bedurfte es wieder einer Rettungstat: Nachdem Phillipp Wendt über eine Flanke rutschte, setzte Luckenwalde zum Konter an und scheiterte nur knapp am Leipziger Keeper (7.). Nur wenig später war Wendt erneut in Szene. Nach einem Freistoß ging er frei zum Kopfball, verfehlte das Tor aber um einige Meter (9.).

In der 15. Spielminute zeigte dann Ex-Lok-Spieler Daniel Becker, warum er so gern gegen seinen Ex-Rivalen spielt. Ansatzlos aus 20 Metern schlenzte er die Kugel rechts unten ins Tor - ein absolut vermeidbarer Treffer aus Sicht der Chemiker, Keeper Ballot sprang nicht einmal in die Ecke. Kurz darauf erhöhte Till Plumpe zum 2:0-Halbzeitstand, nachdem sich Philipp Harant bei einem hohen Ball verschätzte und Plumpe dadurch allein auf das Leipziger Tor marschierte und den Ball an Keeper Bellot vorbei ins Tor schob (24.). Die Grün-Weißen konnten sogar froh sein, nicht mit 0:3 in die Kabine zu gehen, denn nach einer verlängerten Flanke hatte Becker frei vor dem Tor eine hervorragende Schussgelegenheit, doch der Ball rutschte ihm über den Spann (38.).