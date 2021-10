Schmeichelhaftes Remis zur Pause

Jenas Fabian Eisele (li.) im Zweikampf mit Tobias Francisco. Bildrechte: Sebastian Räppold/Matthias Koch Mit fortlaufender Spieldauer bekam der FCC die Partie aber immer besser in den Griff. Zunächst scheiterte Fabian Eisele nach Vorarbeit von Felix Drinkuth knapp (25.). Kurz darauf vergaben auch Maximilian Wolfram und Drinkuth aus bester Position (31./34.). Luckenwalde wurde nun am eigenen Sechzehner förmlich eingeschnürt. Jena ließ Angriff um Angriff auf das Tor von FSV-Keeper André Thoms rollen, der gegen Wolframs Kopfball aus kurzer Distanz glänzend parierte (39.). Das Remis zur Pause fiel für die Gastgeber schmeichelhaft aus, auch weil Hehne kurz vor dem Halbzeitpfiff knapp an einem Eckball vorbeisegelte (45.+1).

Jenas Schlussoffensive wird nicht belohnt

Die Partie wurde mit Wiederanpfiff ruppiger. Beide Teams agierten nun wieder auf Augenhöhe. Und um ein Haar wäre Luckenwalde in Führung gegangen, nachdem Dennis Rothenstein im Rücken der Abwehr die Kugel per Volleyabnahme nur knapp über das Jenaer Tor schoss (58.). Auf der Gegenseite hatte Jena Pech, als ein Kopfball von Dennis Slamar nur an den Pfosten klatschte (68.).

FCC-Trainer Dirk Kunert gab seinem Team die Richtung vor. Bildrechte: imago images/Matthias Koch Danach waren die Thüringer wieder am Drücker und bliesen durch Wolframs vergebenen Kopfball in der 74. Minute zur Schlussoffensive. Die Luckenwalder wirkten platt, warfen sich aber weiter in jeden Zweikampf. So auch in der 87. Minute als Eisele nach schöner Vorarbeit des eingewechselten Maximilian Krauß erst in letzter Sekunde vom Ball getrennt werden konnte.

Stimmen zum Spiel