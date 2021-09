Der Favoritenschreck knüpfte in dieser Saison schon Energie Cottbus (1:1) und dem BFC Dynamo (1:1) Punkte ab und zeigte, dass die Top-Platzierung kein Zufall ist. Auch Chemnitz wurde sofort gestresst, angelaufen und unter Druck gesetzt. Nach acht Minuten führten die Gastgeber schon mit 4:0 nach Ecken. Nach 22 Minuten schließlich auch 1:0 nach Toren. Stefan Rankic versenkte eine Freistoßeingabe aus Nahdistanz.

Der CFC wirkte sichtlich geschockt und unsortiert. Mit Glück überstand die Berinski-Elf diese Phase ohne weiteren Gegentreffer und schlug dank Benjika Caciel eiskalt zurück. Der flinke Rechtsaußen hing seine Bewacher ab und vollendete mit einem platzierten Schuss ins lange Eck zum 1:1 (28.). Trainer Michael Braune nahm das Tor aus dem Nichts später auf seine Kappe. Er hatte just vor dem Tor Lukas Vierling an die Seitenlinie beordert. "Das muss ich mir ankreiden und ärgert mich", sagte Braune in der PK.