Die Meuselwitzer mussten erneut ohne ihren etatmäßigen Kapitän René Eckardt auskommen. Der Muskelfaserriss im Oberschenkel zwingt den Jenaer Neuzugang noch einige Tage länger zu einer Pause. Neu in der Startelf waren Amer Kadric und Fabian Raithel. Und besonders Kadric machte mächtig Wirbel. Bereits nach wenigen Sekunden brachte er den Ball von rechts scharf an den langen Pfosten, wo Nils Miatke aus Nahdistanz das Tor nicht traf. In der 14. Minute dann die verdiente Führung: Kadric lief durch, Rankic stoppte ihn mit einem Foul. Den fälligen Elfmeter verwandelte Miatke sicher ins linke Eck. Luckenwalde kam mit dem aggressiven Pressing des ZFC lange nicht zurecht. Erst am Ende der ersten Halbzeit hatten Tim Göth und Niels Gottschick zwei sehr gute Ausgleichschancen. Auf Meuselwitzer Seiter ließ Jegor Jagupov bei einem Konter das sichere 0:2 liegen.