Immerhin hatte Dahlke postwendend die Antwort für Jena auf dem Kopf, scheiterte aber an Thoms im Tor. Danach drehte Luckenwalde immer mehr auf. Plumpe ließ Bastian Strietzel stehen und knallte das Leder zum zweiten Mal ans Aluminium - diesmal an den linken Pfosten (55.). Leon Hellwig zwang Kunz kurz darauf zu einer glänzenden Fußabwehr (65.) und Dennis Rothenstein hatte die dritte große Einschussgelegenheit für die noch sieglosen Brandenburger (85.). Der FCC wackelte bedenklich, bot nach vorn kaum etwas an und nahm am Ende einen glücklichen Zähler mit.