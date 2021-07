Luckenwalde war in der ersten Halbzeit das spielerisch klar bessere Team, machte von Beginn an Druck, drang immer wieder in die gefährliche Zone vor. Dann jedoch scheiterte man in der Regel an FCE-Keeper Andreas Naumann. So auch in der 24. Minute, als Leon Hellwig aus 15 m die beste Torchance hatte. Eilenburg hatte hinten ordentlich zu tun. Entlastung wie in der 35. Minute – Paul Meseberg zog aus 16 m am Kasten vorbei – war selten. Hinzu kam dann noch der Ausfall von Bartlog, der kurz vor dem Halbzeitpfiff vom Platz getragen werden musste und Eilenburgs eh schon große Personalsorgen vergrößerte.