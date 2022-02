Erster Schuss sitzt - Becker schockt Lok

Lok-Trainer Almedin Civa veränderte seine Startelf im Vergleich zum 1:0 gegen den VfB Auerbach nicht. Und die Leipziger kamen gegen rustikale Gastgeber – drei gelbe Karten in der ersten Halbzeit – gut ins Spiel. Einzig richtig gefährliche Abschlüsse brachte Lok nicht zu Stande. Luckenwalde dagegen nutzte – wie schon am vergangenen Freitag in Meuselwitz – die erste richtige Chance in der 21. Minute zum Tor. Daniel Becker vollendete mit einem Flachschuss aus 22 Metern ins rechte Eck, Julius Schmahl hatte aufgelegt. Luckenwalde war nun hellwach und hatte bis zur Pause noch zwei, drei sehr gute Gelegenheiten. So musste Jan-Ole Sievers bei den Schüssen von Tobias Francisco und Schahl seine Klasse zeigen. Beim Abschluss von Dennis Rothenstein aus zehn Metern fehlte auch nicht viel. Die einzige richtig gefährliche Offensivaktion der Gäste hatte in der 27. Minute Farid Abderrahmane, der aus 25 Metern an Keeper Andre Thoms scheiterte. Tor FSV Luckenwalde - Daniel Becker trifft Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Leipzig dreht auf und die Partie und zittert am Schluss

Trainer Civa bewies in der Pause ein glückliches Händchen, als er Leon Heynke in die Partie warf. In der 49. Minute schaufelte der Neue den Ball aus zwölf Metern ins linke Eck zum Ausgleich. Es war sein erster Saisontreffer. Aber Luckenwalde blieb unangenehm und gefährlich und Rothenstein setzte in der 58. Minute die nächste Duftmarke, Sievers musste den Ball über die Latte lenken. Doch Lok hatte noch einen Bogdan Rangelov, der in der 67. Minute aus 16 Metern abzog und zur Führung ins rechte untere Eck traf. Jetzt war Lok oben auf und Heynke hätte in der 75. Minute um ein Haar das dritte Tor erzielt, sein Schuss ging nur knapp neben den linken Pfosten. Sascha Pfeffer (li.) im Duell mit Luckenwaldes Leon Hellwig Bildrechte: Matthias Koch

Als dann in der 83. Minute Eric Voufack aus spitzem Winkel den dritten Treffer nachlegte, schienen die Punkte sicher eingetütet. Doch Christian Flath gelang mit einem tollen Schuss in den rechten Winkel in der 86. Minute der Anschluss. Und in der 90. Minute wackelte dann das Leipziger Tor, als Flath einen Freistoß an die Latte hämmerte. Lok zitterte sich schließlich doch ins Ziel.

Trainerstimme