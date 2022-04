Zu Beginn von Halbzeit zwei war die Messe eigentlich schon gelesen. Der FSV konnte durch Dennis Rothenstein (54.) früh auf 3:0 erhöhen und ließ damit auch die letzten Hoffnungen bei den Auerbacher Gästen platzen. Die hatten ihre erste richtige Chance in der "Trash-Time" kurz vor Schluss: Aleksandrs Guzlajevs war rechts durch und peilte das Tor an, doch Keeper Andre Thoms konnte den Ball entscheidend abfälschen (79.) - hinten am Pfosten lauerte zwar der eingewechselte Tomas Kepl, scheiterte aber am hereingrätschenden Luckenwalder Verteidiger.