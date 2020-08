Gut zwei Jahre später also das erneute Wiedersehen – und es begann vielversprechend: Bei schwülen Temperaturen um die 28 Grad nahmen die Gäste zunächst das Heft des Handelns in die Hand. Luckenwalde zeigte sich abwartend, kam nach einer knappen Viertelstunde aber immer besser in die Partie. Daniel Becker setzte mit einem Distanzschuss in der 17. Minute eine erste Duftmarke. Zehn Minuten später hat Muniz dos Santos die riesige Chance zur Führung, scheitere aber gleich doppelt an VfB-Schlussmann Sowade und dem Außennetz. Im Anschluss machte es Plumpe besser – Halberstadt bekam die Kugel nicht geklärt, sodass Plumpe im rechten Strafraum leichtes Spiel hatte und die Kugel an Sowade vorbei ins rechte untere Eck spitzelte (29.).