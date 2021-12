Fußball | Regionalliga Germania Halberstadt nach Punkt in Luckenwalde enttäuscht

Hauptinhalt

22. Spieltag

Der VfB Germania Halberstadt muss weiterhin auf seinen sechsten Saisonsieg in der Regionalliga Nordost warten. Die Sachsen-Anhalter trennten sich am 22. Spieltag nach zweimaliger Führung mit 2:2 vom FSV 63 Luckenwalde. Am Samstag (18.12.2021) glänzte Germania im ersten Durchgang, dann fehlte aber der Biss. Der letzte Sieg der Harzer ist nun schon 108 Tage her.