In den ersten zehn Minuten mussten sich beide Teams wohl noch an die etwas rauen Platzverhältnisse gewöhnen. Viele Fehlpässe und wenig Spielfluss waren die Folge. Mit dem ersten vernünftigen Angriff der Partie machte Luckenwalde in der zwölften Minute dann aus heiterem Himmel das Tor. Bedient von Luca Dahlke schob Christian Flath aus elf Metern zum 1:0 für die Gastgeber ein. Ein früher Nackenschlag für die Meuselwitzer, von dem sie sich aber schnell erholen konnten. Torjäger Andy Trübenbach nutzte nur drei Minuten Später einen Riesenbock von FSV-Keeper Tix und netzte zum 1:1-Ausgleich.

In der Folge standen die Thüringer vor allem hinten stabil und ließen kaum offensive Aktionen der Gastgeber zu. Amer Kadric gab nach 30 Minuten sogar noch mehr Grund zum Jubeln. Seine Ecke landete mit viel Windunterstützung direkt im langen Eck und brachte den ZFC mit 2:1 in Front. Den Vorsprung verteidigten die Gäste auch souverän bis in die Pause und hielten damit die Hoffnungen auf den ersten Sieg nach fünf Spielen am Leben.

Heiko Weber konnte mit der Leistung seines Teams sehr zufrieden sein. Bildrechte: IMAGO / Picture Point

Luckenwalde am Drücker - Meuselwitz trifft

Nach dem Seitenwechsel spielte lange Zeit nur eine Mannschaft. Luckenwalde drückte auf den Ausgleich und schnürte die Gäste in ihrer eigenen Hälfte fest. Was fehlte, war das Tor. Einmal rettete Keeper Plath für den ZFC, ein anderes Mal landete der Ball an der Latte.

Meuselwitz machte es dagegen besser. Nach einer Ecke in der 73. Minute schien der Ball schon geklärt; der ZFC holte ihn sich aber zurück und setzte seinen Torjäger Trübenbach auf links in Szene. Der ließ im Strafraum einen Verteidiger aussteigen und versenkte den Ball trocken im Kasten. Und die Gäste setzten noch einen drauf. Der eingewechselte Stenzel schlenzte den Ball fünf Minuten vor dem Ende sehenswert in die lange Ecke und sorgte damit für klare Verhältnisse.

Mit dem Sieg springt Meuselwitz an Luckenwalde vorbei auf den 14. Tabellenplatz und holt nach drei Niederlagen in Serie endlich wieder drei wichtige Punkte im Tabellenkeller.