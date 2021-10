Erneute Führung für die Gäste

Auch in der zweiten Hälfte bestimmte der Chemnitzer FC weitgehend die Szenerie. Die Hausherren setzten ein paar Nadelstiche durch Will (47./56./64.), Rathenows auffälligstem Mann. Der 1:1-Schütze sorgte immer wieder für Unruhe in den CFC-Reihen, doch einen weiteren Treffer gestatteten die Chemnitzer dem Mittelstürmer nicht. .

Chemnitz war insgesamt zielstrebiger und arbeitete auf die erneute Führung hin. Die gelang in der 76. Minute. Nach einer Bickel-Flanke lauerte Freiberger am langen Pfosten und köpfte zum 2:1 ein. Mit Geschick verwalteten die "Himmelblauen" den knappen Vorsprung und fuhren ihren fünften Saisonsieg ein.

Stimmen der Sieger:

Simon Noah Roscher (Chemnitzer 1:0-Schütze): "Wir haben gekämpft und alles reingehauen. In der ersten Halbzeit gehen wir früh in Führung und haben das Spiel total unter Kontrolle. Dann kassieren wir unglücklich durch einen individuellen Fehler das 1:1. Ab dem Zeitpunkt kippte dann das Spiel ein bisschen. In der Halbzeit haben wir uns noch einmal motiviert. Nach dem Wechsel haben wir alles gegeben und das 2:1 gemacht. Im Großen und Ganzen sind wir zufrieden, dass wir die drei Punkte geholt haben. Es war ein kämpferischer Sieg."

Daniel Berlinski (Trainer Chemnitz): "Es war heute mit Sicherheit nicht unser bestes Spiel. Nach dem 1:1 waren wir plötzlich komplett aus der Partie raus. Auf einmal hatten wir einen Zappelfuß. In der zweiten Halbzeit hatten beide Mannschaften Tormöglichkeiten. Da hätten wir uns nicht beschweren können, wenn wir verloren hätten. Am Ende stehen wir aber als Sieger da, haben hintenheraus noch viele Möglichkeiten. Im Endeffekt sind wir froh, dass wir in der Englischen das Spiel gewinnen konnten."