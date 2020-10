Fußball | Regionalliga Carl Zeiss Jena setzt Siegesserie fort

Hauptinhalt

11. Spieltag

Carl Zeiss Jena hat den sechsten Sieg in Folge eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Dirk Kunert gewann bei Optik Rathenow dank einer beeindruckenden Offensivleistung in der ersten halben Stunde mit 3:1 (3:1). In der zweiten Halbzeit zeigten die Jenaer allerdings deutlich weniger Glanz.