Die Sachsen starteten nicht gut in die Partie und sahen sich früh einem deutlichen Rückstand gegenüber. Jonathan Muiomo (8.) und Emir Sejdovic (12.) brachten Rathenow noch in der ersten Viertelstunde mit 2:0 in Führung. Auerbach brauchte kurz, um sich zu schütteln, fand aber wenig später die passende Antwort. Michail Fragkos nahm eine Hereingabe in den Strafraum direkt aus der Luft und stellte in der 20. Minute auf 1:2 aus Sicht des VfB.