Vier Neue standen in der Startelf des ZFC, neben Keeper Fabian Guderitz auch Amer Kadric, Aron Andreasson, Serhat Güler. Und in den ersten 20 Minuten konnte man die Handschrift des neuen Trainers einige Male gut erkennen. Vornehmlich über die linke Seite wurde flott kombiniert, beim Lattenkracher von Tobias Becker in der sechsten Minute stand Rathenow das Glück zur Seite. Mit zunehmender Spielzeit aber versandeten die Angriffe der überlegenen Gäste, oft kam auch der letzte, entscheidende Ball nicht zum eigenen Mann. Rathenow selbst blieb in der Offensive weitgehend harmlos, dennoch wackelte die neue ZFC-Defensive einige Male. Kurz vor der Pause dann noch zwei Offensivhöhepunkte der Meuselwitzer: Kadric zirkelte einen Freistoß knapp neben das Tor und Luca Bürger traf aus 20 Metern nur den rechten Pfosten.