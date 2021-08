Fußball | Regionalliga Meuselwitz bleibt nach Rathenow-Niederlage in der Krise

Hauptinhalt

6. Spieltag

Der ZFC Meuselwitz wartet weiter auf den zweiten Saisonsieg und rutscht immer tiefer in die Krise. Beim 1:2 (0:0) am Mittwoch bei Optik Rathenow kassierten die Thüringer bereits die fünfte Niederlage in Folge. Der ZFC rutschte damit auf den 18. Platz in der Regionalliga ab.