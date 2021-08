"Viele sehen uns als Geheimfavorit" – das wusste der Meuselwitzer Trainer Holm Pinder im großen Sport-im-Osten-Sommerinterview Ende Juli. ZFC-Präsident und Mäzen Hubert Wolf hatte zuvor die Geldbörse aufgemacht und mit Neuzugängen wie Nils Miatke, Dominik Bock oder René Eckardt eine Menge Zweit- und Drittliga-Erfahrung an die Glaseruppe geholt. Nicht weniger als 922 Drittliga- und 115 Zweitliga-Spiele absolvierte der gesamte ZFC-Kader – das ist Spitze in der Regionalliga Nordost.

Pinder: "Gehen mit Mannschaft ins Gericht"

Aber Profierfahrung allein schießt keine Tore. Denn sechs Spieltage später sieht die Regionalliga-Realität äußerst trübe aus: Statt auf dem dritten stehen die Thüringer auf dem drittletzten Platz. Das 1:2 am Mittwochabend (18.08.2021) beim ebenfalls abstiegsbedrohten FSV Optik Rathenow war bereits die fünfte Niederlage in Serie – und gleichzeitig der vorläufige Höhepunkt. Eine Serie, die Pinder deutlich werden lässt: "Wir werden mit der Mannschaft ins Gericht gehen", kündigte der 50-Jährige an. "Wir haben sie bisher immer in Schutz genommen. Aber wenn man nicht absteigen möchte, muss man es der Mannschaft nahebringen: wenn wir so weiterspielen, kommen wir da unten gar nicht raus."

Niederlagen nach gleichem Muster: Auffällig die Anfälligkeit

Fünf Niederlagen in Serie - und alle nach dem gleichen Muster. "Wir haben bisher gute Spiele gemacht, uns aber nicht belohnt", so die Kurzanalyse von Pinder. Auffällig vor allem die Anfälligkeit. Der ZFC kann spielerisch durchaus überzeugen. Doch die Chancenverwertung ist schwach, in Rathenow ließen Jegor Jagupov und Felix Müller in der ersten Halbzeit gleich zwei Hochkaräter liegen. Und, fast noch schlimmer: der ZFC kommt, einmal in Rückstand liegend, nicht mehr zurück. Bei keinem der fünf Niederlagen gelangt Meuselwitz in Rückstand liegend überhaupt der Ausgleich. Hat der ZFC ein Mentalitätsproblem?

Pinder: "Das ist beschämend"

"Wir hatten heute ein Einstellungsproblem", gibt Pinder zu. "Wie wir uns nach dem Rückstand präsentiert haben, ist fatal." Der ZFC spielte verunsichert, versuchte es erfolglos mit der Brechstange - und kassierte mit dem 0:2 den K.o.. Was Rathenow auszeichnete, den Kampf um jeden Ball, blieb der ZFC schuldig. "Wie Rathenow uns den Schneid abgekauft hat, das ist für uns beschämend", sagte Pinder und entschuldigte sich unter anderem bei den acht mitgereisten Fans. Pinder: "Hatten heute ein Einstellungsproblem" Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Wer übernimmt Verantwortung auf dem Platz?

Die Kritik des Coaches dürfte sich an seine Routiniers richten. Denn: Niemand übernimmt auf dem Platz die nötige Verantwortung. Förster rennt und kämpft, reißt Lücken, bleibt vor dem Tor aber glücklos und maximal unzufrieden. In Rathenow quittierte der 18-fache Drittliga-Torschütze seine Auswechslung mit einem wütenden Ballwegschlagen. Auch der frühere Zweitliga-Kicker Miatke kann das Spiel nicht an sich ziehen, wurde in Rathenow nach 60 Minuten ausgewechselt. ZFC-Urgesteine wie René Weinert oder Sebastian Albert schaffen es nur als Einwechsler in die Mannschaft, René Eckardt fehlt verletzt, der frühere Stammspieler Alexander Dartsch schaffte es schon das zweite Spiel in Folge gar nicht in den Kader.

Hubert Wolf äußert sich nicht

Um das Team zu kitzeln, ging Vereinspräsident Wolf vor dem letzten Heimspiel gegen den BFC die Angreifer an, bezeichnete sie im Stadionheft als "weichgespülte Waschlappen". Auch Wolf sah den blutleeren Auftritt in Rathenow. Zur zweiten Niederlage hintereinander nach seinem General-Anschiss und der pädagogischen Wirkung seiner Intervention wollte er sich aber nicht äußern ("Sprechen Sie mit dem Trainer"). ZFC-Präsident Hubert Wolf. Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

"Scharmützel, um von eigener Leistung abzulenken"

Der Coach kritisierte die Aktion seines obersten Chefs: "Ich kenne Hubert Wolf seit 20 Jahren. Er investiert viel Geld und Zeit in den Verein. Aber es war sicher nicht zielführend", erklärte Pinder. Die Wolfsche Kritik könnte sogar die Arbeit des Trainerteams torpedieren. Denn, so weiß Pinder, der frühere Fußballprofi u.a. beim VfB und Sachsen Leipzig sowie dem FSV Zwickau: "Es sind solch kleine Scharmützel, die die Spieler gern aufnehmen, um von ihrer Leistung abzulenken."

Lob vom sportlichen Gegner