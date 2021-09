Unglaublich schwach begann der ZFC die Partie und beschenkte Fürstenwalde in der vierten und sechsten Minute mit zwei Toren. Zunächst genügte ein Abschlag von Keeper Jean-Marie Plath. ZFC-Kapitän Felix Müller hätte den Ball nur zurückköpfen müssen, so kam Johan Martynets dazwischen. Der etwas unmotiviert und wortlos herausgelaufene Fabian Guderitz klärte zunächst auf den Kopf von Lukas Stagge, der dann aus 16 Metern ins linke Eck traf. Drei Minuten später genügte ein Pass, um die unsortierte Meuselwitzer Abwehr auszuhebeln. Emeka Oduah bedankte sich für das Geschenk und versenkte aus 14 Metern ins rechte Eck. Meuselwitz kam gegen die limitierten, aber kampfstarken Fürstenwalder auch danach nicht in Tritt. Einzig beim Pfostenschuss von Florian Hansch in der 28. Minute lag der Anschluss in der Luft.