Nach dem Wechsel rannte Berlin weiter an. Doch wieder traf Wacker, wieder nach einem Konter: Mickels, stetiger Antreiber im Wacker-Spiel, vollendete nach einem Solo per 20-Meter-Schuss (59.) - sein viertes Tor in Serie. Am Ende hätte der Nordhausen-Sieg sogar noch höher ausfallen können. Doch der angeschlagene Einwechsler Nils Pichinot scheiterte alleinstehend vor BAK-Keeper Daniel Bittner (88.).