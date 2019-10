Wacker Nordhausen startete nach der Versetzung von mehreren Leistungsträgern durch Trainer Heiko Scholz in die zweite Mannschaft mit vier neuen im Vergleich zur Pleite in Auerbach (2:5). So rückten Fabian Guderitz, Philipp Blume, Daniel Haritonov und der wiedergenesene Kapitän Tobias Becker in die Startformation.