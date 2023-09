Chemie-Trainer Miroslov Jagatic setzte auf die gleiche Startelf wie zuletzt beim 0:0 gegen BAK , wechselte aber die taktische Marschroute: Vom 4-3-3 ins 4-4-2. Marcel Hilßner und Florian Kirstein stürmen, Timo Mauer und Lucas Surek sollten mit Tempo über die Außen kommen und wollte so das heimstarke Zwickau knacken. Der Plan wäre beinahe schon in der 12. Minute aufgegangen. Nach einem Sprint von Surek erwischte Kirstein den Ball per Kopf nicht optimal, Benjamin Leneis hielt sicher.

Dabei stand zwei Mal Aluminium im Weh. Mauer scheiterte genauo wie der eingewechselte Janik Mäder an der Latte bzw. an Leneis. Dazu rettete Zwickaus Sandro Sengersdorf bärenstark auf der Linie gegen Mäder. Das Tor war leer und der Abschluss am Ende zu mittig. Chemie warf alles nach vorn, wollte den Sieg, bekam ihm aber nicht und spielte zum zweiten Mal in Folge 0:0.