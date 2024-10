Keine Tore bis zur Pause

Die Zwickauer begannen eher verhalten, in der Anfangsphase gaben die Luckenwalder den Ton an. Sie attackierten früh, sodass die Schwäne kaum ihr Angriffsspiel aufziehen konnten. Die Gäste aus Brandenburg spielten beherzt auf, ein Schuss von Kolenda strich in der siebten Minute um einige Meter rechts am Pfosten vorbei. Kurz danach war Luckenwaldes Gollnack gestartet und verpasste einen Flankenball im Fünfer nur knapp. So langsam wurde es Zeit, dass die Zwickauer die Initiative ergriffen. Bildrechte: Picture Point/Sven Sonntag

Nach 20 Minuten gaben die Schmitt-Schützlinge mehr Gas und verlagerten das Spielgeschehen immer mehr in die Hälfte der Brandenburger. Hoch und weit war aber das ungeeignete Mittel, die Luckenwalder räumten in der Abwehr sicher ab. Immer wieder versuchte es Kuffour mit Flanken in die Nahtstelle. In der 35. Minute stieg Zimmermann hoch, köpfte aber drüber. Kurz vor dem Pausentee versuchte es noch einmal Martens mit dem Außenrist, scheiterte jedoch an Luckenwaldes Keeper Tittel. Bildrechte: Picture Point/Sven Sonntag

Goldenes Tor durch Eixler - Schwäne in Unterzahl

Nach dem Wechsel übernahmen die Zwickauer schnell das Zepter und drängten auf die Führung. Tittel musste höllisch aufpassen, vereitelte auch einige gute Möglichkeiten der Gastgeber. Dann aber war er machtlos. In der 53. Minute wurde das Powerspiel der Schwäne belohnt, Eixler war zur Stelle und netzte zum 1:0 ein. Nun drängten die Schmitt-Schützlinge auf das 2:0, Luckenwalde wehrte sich mit Kräften dagegen.

In der 79. Minute wurde es bitter für Zwickau, Senkbeil sah nach Foul glatt den Roten Karton. Die restliche Zeit mussten die Hausherren also in Unterzahl bestreiten. Luckenwalde witterte Morgenluft, verlor aber auch noch einen Spieler – allerdings verletzungsbedingt. Böhmert musste mit der Trage vom Platz transportiert werden. Acht Minuten gab es obendrauf. Zwickau hielt stand, Startsev traf bei einem Entlastungsangriff noch Aluminium. Dann war es geschafft, Zwickau brachte drei wertvolle Punkte ins Ziel.