Die kurioseste Szene gleich nach Wiederanpfiff: Pavel Patka köpfte unbedrängt zu Ebersbach, der jedoch zu weit vor seinem Kasten steht und der Ball ins leere Tor trudelt (47.). Bautzen anschließend stark verunsichert, die Abwehr ungeordnet und überfordert. Folglich das 3:0 für die Gastgeber (59.). Martin Hoßmang versprang der Ball im Aufbauspiel, Will Siakam nahm das Geschenk dankend an und traf zur Vorentscheidung. Das 4:0 ähnlich in der Entstehung: Zwei Budissen behindern sich gegenseitig, Nutznießer war Breitfelder, der zum Endstand einschob (67).

Torsten Gütschow (Bautzen): Für uns enttäuschend, für die Fürstenwalder ein verdienter Sieg. Wie so oft haben wir auswärts ängstlich agiert. Zwischen dem Spiel gegen Babelsberg und heute liegen Welten. Durch eine Unordnung in unserer Abwehr entstand die Führung der Gastgeber. In der Halbzeit nahmen wir uns viel vor, mit dem kuriosen Eigentor wurde es immer schwieriger. Die letzten beiden Treffer entstanden ähnlich. Wenn wir uns nicht steigern, wird es schwer die Klasse zu halten. Der Druck wird größer, aber wir haben es in der eigenen Hand. Wir müssen uns enorm steigen.