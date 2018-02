Bei den Leutzschern stand Dominic Heine für Julien Latendresse-Levesque im Kasten. Der Stammkeeper saß seine fünfte Gelbe ab. Die Partie begann wie gemalt für die Leutzscher. Der Zeiger hatte gerademal drei Umdrehungen auf der Uhr gemacht, da führten die Gäste mit 1:0. Rintaro Yajima fasste sich aus 25 Metern ein Herz, drückte entschlossen ab und versenkte die Kugel im Kasten der Fürstenwalder. Ein Volltreffer. Da konnte Union-Schlussmann Niklas Bolten nur stauen.



Nun waren die Gastgeber gefordert. Sie versuchten es mit hohen Bällen, die aber von der chemischen Abwehr sicher geklärt wurde. In der 19. Minute waren die Leutzscher jedoch nicht auf der Höhe. Nach einem Eckball brachten die Grün-Weißen das Spielobjekt nicht aus der Gefahrenzone und Andor Jozsef Bolyki schob zum Ausgleich ein. Chemie ließ sich jedoch nicht aus dem Konzept bringen und setzte Nadelstiche. Und einer saß. In der 38. Minute starteten die Chemiker einen blitzsauberen Konter. Nach exzellenter Vorarbeit von Marc Böttger vollendete Wirbelwind Yajima zentral und brachte die Leutzscher erneut in Front. Mit 2:1 ging’s zum Pausentee.

Zwei Tore gingen auf das Konto von Rintaro Yajima. Bildrechte: BSG Chemie Leipzig/Christian Donner