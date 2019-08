Nach der ersten Abtastphase gab es für die aktiven Gastgeber eine gute Schusschance durch Darryl Geurts (5.). Wacker brauchte etwas Zweit um sich auf den sehr griffigen Gegner einzustellen. In der 15. Minute kam dann Nils Pichinot im Strafraum aus kurzer Distanz zum Abschluss, Union Keeper David Richter konnte den Ball aber parieren. Fürstenwalde blieb aber auch in den nächsten Minuten ein unangenehmer Gegner und auch zu guten eigenen Chancen. Lukas Stagge zielte gleich doppelt etwas zu hoch (20./23.). Dem hohen Tempo der ersten 30 Minuten mussten dann beide Mannschaften etwas Tribut zollen, erst zum Ende der ersten Halbzeit wurde wieder gefährlich. Zunächst kam wieder Geurts zu einem guten Abschluss innerhalb des Strafraums (40.). Die Kugel flitzte nur knapp am linken Pfosten vorbei. Fünf Minuten später trat Lucas Scholl einen guten Freistoß aus etwa 23 Metern und zentraler Position. Richter lenkte die Kugel stark über die Latte (45.). Folgende Ecke führte dann zur Führung der Gäste. Scholl brachte die Kugel scharf in den Strafraum und Jan Löhmannsröben köpfte den Ball wuchtig unter die Latte (45.).