Die Meuselwitzer waren mit abgespecktem Personal angerückt. Auf der Bank saßen mit Maximilian Weiß und Berkan Aydeniz nur zwei Feldspieler, zudem gesellte sich noch Schlussmann Tom Pachulski hinzu. In der ZFC-Startelf durfte sich diesmal Chris Kroner beweisen, ansonsten Stammkeeper in der zweiten Mannschaft der Zipsendorfer.

Es ging munter los. Der ZFC hielt ordentlich dagegen, geriet jedoch nach einer Viertelstunde mächtig unter Druck. Die Fürstenwalder fackelten nicht lange und schossen aus allen Lagen. Speziell Rico Gladrow sorgte immer wieder für Unruhe in den ZFC-Reihen. Seine beste Chance bis dato hatte der 27-Jährige in der 18. Minute, als er mit einem Schuss aus 40 Metern nur knapp den Zipsendorfer Kasten verfehlte. Kroner hatte sich zu weit herausgewagt.



In der 27. Minute passierte es dann doch, die Unioner gingen in Führung. Nach einem blitzschnellen Angriff war die Meuselwitzer Abwehr sehr unsortiert, Danny Breitfelder nutzte seine Möglichkeit und netzte ein. Auch danach ging das muntere Schießen auf das ZFC-Tor weiter. Lukas Stagge mit einem Volleyknaller und Kemal Atici mit einem Lupfer verfehlten jedoch das Ziel. Nach einer "Flugshow" von Atici im Strafraum des ZFC zeigte der Schiri Sekunden vor dem Pausenpfiff auf den Punkt. Der Türke trat selbst an verwandelte zum 2:0 für die Gastgeber.