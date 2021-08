Fußball | Regionalliga Tasmania auf den Spuren seiner Negativrekorde

9. Spieltag

Kaum eine Schießbude ist so berühmt wie Tasmania Berlin. Der Ex-Bundesligist, der in der Erstliga-Saison 1965/66 alle Negativrekorde brach, hat nach dem Regionalliga-Aufstieg nun seine Probleme in der Viertklassigkeit.