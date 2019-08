Beide Teams begannen ohne großes Warten, wobei der BFC zu Beginn etwas aggressiver war. Aber die erste Torannäherung gehörte den Gastgebern. Batikan Yilmaz versuchte es aus der Distanz. Die Gäste machten in der Folge mehr Druck, kamen aber nicht in eine gefährliche Abschlussposition. Die Bälle auf den Kasten hatte Florian Sowade sicher. Nach 27 Minuten zeichnete sich auch sein Gegenüber Kevin Sommer aus, als er erst einen Fernschuss von Justin Bretgeld und dann noch im Nachsetzen gegen Dennis Blaser klärte. Kurz vor der Pause dann doch noch Torjubel. Fabian Wenzel flankte punktgenau auf Blaser, der per Kopf aus Nahdistanz seinen zweiten Saisontreffer erzielte (45.). Der Jubel war noch nicht richtig vorbei, da hatte der BFC eine Ecke. Die landete bei Kapitän Andreas Pollasch, der postwendend für das 1:1 sorgte (45.+2).

Sven Körner (Halberstadt): "Wir haben uns unter der Woche akribisch vorbereitet und wollten unseren Plan auch ohne Garbuschewski durchziehen. Nach zehn Minuten hatten wir eine Phase ohne viel Zugriff und haben zu viele Standards zugelassen. Dann gehen wir durch eine schöne Aktion in Führung und müssen uns dann vor der Pause eigentlich in jede Aktion werfen. So saßen die Jungs dann geknickt in der Halbzeit. In der zweiten Halbzeit haben wir die Grundformation geändert, dann war es teilweise ein sehr wildes Spiel, es ging hin und her. Aber das Ergebnis ist gerecht, wir nehmen den Punkt mit unserer jungen Mannschaft so mit."