Spielerisch boten beide Mannschaften vor allem in der ersten Halbezeit wahrlich keinen Leckerbissen. Das Spiel war auf beiden Seiten von vielen Fehlpässen und langen Bällen geprägt. In gefährliche Abschlusspositionen kamen beiden Teams daher nur selten. Nach 15 Minuten kamen die Hausherren schließlich zur ersten nennenswerten Chance der Partie. Hier zog Tim Heike von der linken Strafraumkante rein und zog wuchtig ab. Der Ball war allerdings zu zentral platziert. Torwart Jean-Marie Plath konnte parieren. Die Halberstädter investierten in der Folge mehr und kamen immer wieder zu Abschlüssen. Die waren allerdings nicht zwingend genug und verfehlten das Tor meist. In der 39. Minute gelang der Germania dann um ein Haar die Führung. Hendirk Kuhnhold kam an der linken Strafraumkante an den Ball, zog nach innen und schlenzte den Ball in Richtung des rechten Winkels. Der Ball tuschierte die Latte. Die Gäste aus Fürstenwalde hingegen konnten in den ersten 45 Minuten keinen einzigen Torschuss verbuchen. Schlussendlich gingen beide Teams torlos in die Halbzeitpause.