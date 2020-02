Germania Halberstadt hat durch einen 3:2 (1:1)-Erfolg gegen Wacker Nordhausen wichtige Punkte im Abstiegskampf geholt. Stefan Korsch brachte die Gastgeber in Führung (17.), Nils Pichinot glich noch vor der Pause aus (38.). Nach dem Seitenwechsel erzielte Batikan Yilmaz die erneute Führung für Halberstadt (49.), ehe Felix Müller einen Foulelfmeter zum 2:2 verwandelte (66.). In einer abwechslungsreichen Schlussphase hätten beide Mannschaften den Siegtreffer erzielen können. Am Ende war es der eingewechselte Ibrahim Aral, der Germania zum Sieg schoss (85.)