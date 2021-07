Unter ihrem neuen Trainer Benjamin Duda, der in der Vorbereitung Danny König abgelöst hatte, begannen die Gastgeber glänzend: Nach fünf Minuten hieß es schon 2:0. Zunächst hatte sich Kapitän David Vogt nach einer Ecke hochgeschraubt und eingeköpft (4.), dann sahen die 431 Zuschauer ein echtes Traumtor: Nach einer Flanke von rechts zirkelte Elias Löder die Kugel per Seitfallzieher in die Maschen (5.). Halberstadt verdiente sich den Vorsprung in der Folge durch griffiges, offensivstarkes Spiel.

David Vogt gelang die Führung (Archivbild) Bildrechte: IMAGO / Jan Huebner