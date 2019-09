Halberstadt knackt Bischofswerda spät

BFV-Führung nach Germania-Fehler - Twardzik gleicht aus

Die Gastgeber hatten vor 364 Zuschauern im Friedenstadion die erste Chance, doch Dennis Blaser zielte nach Querpass aus Nahdistanz über das Tor (10.). Dann ging der BFV durch einen kapitalen Fehler der Halberstädter in Führung: Hannes Graf fing einen viel zu kurzen Rückpass auf und schloss zum 0:1 ab (18.). Germania drückte anschließend auf den Ausgleich, Bischofswerda stand tief und lauerte auf Fehler und Konter. Zunächst strahlten die Gastgeber wenig Gefahr aus, dann aber verwandelte Patrick Twardzik eine Flanke per Kopf zum 1:1-Ausgleich (28.). Halberstadt rannte anschließend weiter an, der BFV verteidigte das Remis bis zur Pause.

Halberstadt trifft in Überzahl

Zu Beginn der zweiten Halbzeit verstärkte Halberstadt den Druck und hatte durch Twardzik (49.) und Januario (52./54.) mehrere schön herausgespielte Chancen. Auf der anderen Seite hatte Graf nach einem Freistoß plötzlich eine gute Möglichkeit, sein Schuss aus Nahdistanz wurde aber abgeblockt (61.). Dann kassierte Bischofswerdas Tobias Heppner nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte (64.). Halberstadt warf in Überzahl alles nach vorn – und belohnten sich spät: Januario erzielte nach einer schönen Kombination das 2:1-Siegtor (83.)

Das sagten die Trainer

Fred Wonneberger (BFV): "Wir sind enttäuscht. In unserer Situation zählen nur Punkte. Wir haben gut angefangen, haben dann schnell das 1:1 kassiert. Haben bis zur 60. Minute versucht, das Spiel offen zu halten. Können dann auch in Führung gehen. Dann kam der Genickbruch, die Gelb-Rote Karte. Ab dann war Halberstadt absolut überlegen und hat am Ende auch verdient gewonnen."