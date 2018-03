Achim Hollerieth (Neustrelitz): "Ich gratuliere Halberstadt zum verdienten Sieg. Ich glaube, wir sind zunächst besser ins Spiel gekommen, haben aber im weiteren Verlauf zu viele einfache Fehler produziert - so auch vor dem 0:1 aus unserer Sicht. Das haben wir in der Halbzeit besprochen, aber im zweiten Durchgang nicht wirklich abstellen können. So haben wir Halberstadt die Spielkontrolle überlassen. Die Jungs haben das entsprechend ausgenutzt und deshalb verdient gewonnen. Wir werden nicht lange analysieren. Das haben wir nach den Siegen zuletzt auch nicht getan. Wir werden versuchen, wieder gegen Babelsberg zu punkten, um den Klassenerhalt zu schaffen."



Andreas Petersen (Halberstadt): "Wir haben in der ersten Halbzeit kein gutes Spiel abgeliefert. So ist das halt, wenn jeder glaubt, nach dem 4:1 bei Viktoria wird dieses Spiel ein Selbstläufer. Trotzdem hatten wir zwei, drei richtig gute Chancen, von denen wir eine machen. Wir wollen aber nicht vergessen, dass uns Fabian Guderitz in der Anfangsphase im Spiel gehalten hat. In der zweiten Halbzeit wurde unser Spiel etwas zielstrebiger und sicherer. Wir haben dann zum Glück vollstrecken können."