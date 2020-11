Die Hausherren blieben in der zweiten Halbzeit dran und verdienten sich den Ausgleich, der in der 59. Minute durch Elias Löder fiel, der vor dem Kasten eiskalt geblieben war und ins rechte Eck abgeschlossen hatte. Ein Traumtor von Babelsbergs Tobias Dombrowa brachte dann die erneute Führung für die Gäste: Der Offensivmann hatte sich über links in den Halberstädter Strafraum gedribbelt und dann mit rechts ins lange Eck geschlenzt (65.). Doch die Vorharzer kamen noch einmal zurück. Der kurz zuvor eingewechselte Gino Dörnte bereitete über links vor und passte auf Pelle Hoppe, der aus Nahdistanz Gladrow überwand (67.). Neun Minuten später sah der Babelsberger Jake-Robert Wilton noch die Gelb-Rote Karte wegen eines wiederholten Foulspiels, Germania konnte in der Schlussphase aber kein Kapital mehr aus der personellen Überzahl schlagen.

Predrag Uzelac (Babelsberg): "Ein harter Kampf für uns. Wir wussten, was uns hier erwartet: Eine junge, sehr laufstarke Mannschaft, die letzte Woche gegen Chemie Leipzig Selbstbewusstsein getankt hat. Nach dem 0:1 wollten wir nachlegen, das ist uns nicht gelungen. Dann kriegen wir so ein billiges Tor zum 1:1. Nach einem Fehler vom Gegner machen wir das 2:1 und kassieren noch den Ausgleich. Das war ein gerechtes Unentschieden, mit dem wir zufrieden nach Hause fahren können."



Danny König (Halberstadt): "Ich bin schon mehr enttäuscht, weil ich glaube, dass heute mehr drin war. Beim 0:1 müssen wir uns nicht über irgendwelche Schiedsrichterentscheidungen aufregen, sondern das Ding einfach zur Seite abwehren. So mussten wir einem Rückstand hinterherlaufen. Dann kommen wir aus der Kabine und machen das 1:1. Da sind wir eigentlich dran und kriegen aber das 1:2, was vermeidbar gewesen wäre. Die Mannschaft ist dann nicht auseinandergefallen, sondern hat weitergemacht und wurde mit dem 2:2 belohnt. Das war am Ende okay, auch wenn wir noch ein paar gute Chancen hatten."