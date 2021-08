Überraschend starker Halberstadt-Start (10 Punkte) gegen einen sehr behäbigen Auerbach-Saisonbeginn (3 Punkte). Die Favoritenlage für die Partie am Sonntag (22. August) war eigentlich klar. Erst recht, wenn auf Seiten der Gäste auch noch der Kapitän und Top-Stürmer Marc-Philipp Zimmermann überraschend ausfällt.

Doch den deutlich aktiveren Part in den Anfangsminuten der ersten Halbzeit übernahmen die Sachsen. Das Team von Sven Köhler zeigte ansprechenden Kombinations-Fußball und hatte durch Lucas Seidel und Ondrej Brejcha zwei aussichtsreiche Großchancen (3./11.). Dabei erwies sich lediglich Germania-Keeper Lukas Cichos als Spielverderber und hielt das 0:0. Erst nach 20 Minuten kam das offensivbegabte Team von Benjamin Duda ins Rollen. Und wie! Ein Doppelschlag von Tim Heike und Julian Weigel ließ die Germania auf einmal mit 2:0 führen (24./25.). Und damit noch nicht genug. Kurz vor der Halbzeit wurde Heike erneut in den Strafraum geschickt und vollendete aus spitzem Winkel zum 3:0 (40.). Den Schlusspunkt der Halbzeit setzte Elias Löder zum 4:0 (45.).

Auch nach dem Seitenwechsel blieb es auf dem Platz beim Einbahnstraßen-Fußball. Die Hausherren dominierten und beeindruckten mit feinem Kombinationsspiel. Davon am meisten profitierte Löder, der mit seinen Saisontreffern sieben und acht die Anzeigetafel auf 6:0 stellte (50./57.). Germania-Stürmer Heike wollte dem im nichts nachstehen und erzielte mit seinem dritten Tagestreffer das 7:0 (65.). Und natürlich wurde der Treffer technisch versiert mit der Hacke von Löder vorbereitet.

Benjamin Duda (Halberstadt): "Ich will und heute gar nicht so richtig feiern. Ehrlich gesagt leide ich heute mit unserem Gegner. Erst verletzt angereist und dann so eine Packung. Da leide ich mit ein paar Prozent mit Sven. Das Team präsentiert sich einfach leistungsbereit und absolut willig. Das war ein toller Saisonstart und darauf wollen wir weiter aufbauen. Die Torschützen sind mir heute eigentlich egal, Hauptsache die Mannschaft liefert."