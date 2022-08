Der Chemnitzer FC ist am Sonntag (14.08.) beim Greifswalder FC nicht über ein Unentschieden hinausgekommen und hat damit die Tabellenführung in der Liga abgegeben. Die Mannschaft von Christian Tiffert trennte sich vor 2.218 Zuschauern im Greifswalder Volksstadion mit 0:0 vom Liga-Neuling. Das Ergebnis war leistungsgerecht.

Beide Mannschaften spielten von Beginn an auf Augenhöhe, kreierten aber vor allem in der ersten Halbzeit kaum gute Torchancen. Das änderte sich nach dem Seitenwechsel. Chemnitz und Greifswald kamen zu besten Möglichkeiten. Das Problem: Die Abschlüsse waren nicht zielstrebig genug oder wurden von den gut aufgelegten Torhütern pariert. CFC-Keeper Jakub Jakubov parierte stark gegen den Ex-Chemnitzer Lukas Knechtel im Eins-gegen-eins (83.), auf der anderen Seite bewahrte Matti Kamenz den GFC mit einer Glanztat in der Nachspielzeit vor der Niederlage (90.+2).