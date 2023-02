Mit Burim Halili und Ken Gipson, die in die Viererkette rückten, sowie Lukas Lämmel auf der Doppel-Sechs schickte Klingbeil eine auf drei Positionen veränderte Startelf im Vergleich zum TeBe-Sieg auf den tiefen, holprigen Rasen des Volksstadions. Die Anfangsminuten gehörten den namhaft besetzten Gastgebern – nach Kevin Kunz‘ Abklatscher von Guido Kocers Linkschuss aus spitzem Winkel rettet Kapitän Bastian Strietzel in höchster Not vor Joseph Richards (3.).

Vasileios Dedids, in der Vorwoche noch Doppelpacker, scheitert hier bei seiner besten Gelegenheit an GFC-Keeper Matti Kamenz. Bildrechte: IMAGO / Ostseephoto

Greifswald kam mit zunächst deutlich gesteigertem Elan aus der Kabine. Wie schon zu Beginn der Partie grätschte Strietzel im letzten Moment Richardson den Ball von den Füßen (50.), ehe Nico Granatowski aus zwölf Metern Kunz nicht überwinden konnte (53.). In dieser Phase agierte Jena etwas zu passiv, kam jedoch alsbald wieder in die Gänge. Spätestens bei der Doppelchance von Krauß und dem anschließend knapp über den Kasten platzierten Schlenzer von Justin Petermann lag die Vorentscheidung in der Luft (71.). Weil der FCC die jedoch liegen ließ und dem GFC dann hinten zweimal etwas zu viel Platz ließ, hatten Theo Martens (75.) und Jannik Bandowski per Kopf (76.) noch zwei gute Ausgleichschancen.