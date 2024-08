Bildrechte: IMAGO/Leo

Fußball | Regionalliga Jena siegt in Greifswald und behält weiße Weste

10. August 2024, 15:06 Uhr

Carl Zeiss Jena thront weiter von der Regionalliga-Tabellenspitze. Am Samstag siegten die Thüringer auch beim Vorjahres-Zweiten in Greifswald. Wieder traf Weinhauer. Die Entscheidung fiel aber erst in der Nachspielzeit.