Insgesamt zehn Neuzugänge stellten beide Clubs direkt von Beginn an auf den Platz, den deutlich größeren Anteil daran hatten jedoch die Gastgeber aus Greifswald. Mit Jakub Jakubov, Tobi Adewole, Mike Eglseder, Can Coskun, Niklas Brandt, Oliver Deadlow, Elias Kratzer und Manasse Eshele standen gleich acht Neuverpflichtungen beim Gastgeber auf dem Platz - beim FCE durften Quentin Seidel und Moritz Kretzer von Beginn an ran.

Auch im weiteren Verlauf der Halbzeit hatte die FCE-Abwehr alle Hände voll zu tun. Immer wieder gab es Probleme, vor allem in der Luft. Alexander Vogel musste klären, nachdem Keeper Andreas Naumann überspielt worden war (22.). Kurz danach klingelte es dennoch zum 2:0 für den GFC (24.). Auf der rechten Außenbahn tanzte Tom Weilandt mit der Abwehr und legte mit Übersicht in den Rückraum auf Mike Eglseder, der problemlos abschloss.

Die erste richtige Chance für die Gäste kam in der 37. Minute, doch Tim Bunge scheiterte nach Ballgewinn im Strafraum freistehend an Jakubov. Im Gegenzug musste Eilenburg dann auch noch das - völlig verdiente - 0:3 über sich ergehen lassen. Kratzer dribbelte das Spielgerät auf der linken Seite in den Strafraum und spitzelte es an Naumann vorbei an den linken Pfosten - von wo aus der Ball ins Tor trudelte (42.).