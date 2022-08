Nach dem Wechsel zogen sich die Gastgeber zurück und lauerten auf Konter. So auch in der 59. Minute, als Kargbo mit einem Drehschuss aus zehn Metern das Tor knapp verfehlte. Lok blieb dagegen weiter in der Offensive bemüht, fand aber kaum Lücken in der dichtgestaffelten GFC-Abwehr. Leipzig kam dabei immer wieder durch die Mitte, was den Platzherren in die Karten spielte. Die beste Chance der Gäste verbuchte Djamal Ziane mit einem Kopfball, der über das Tor ging (80.). Somit blieb es bei der 1:3-Niederlage für den Favoriten.