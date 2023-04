Unglücksrabe Irwin Pfeiffer, der bei der bitteren Niederlage letzte Woche gegen Tennis Borussia zwei Elfmeter in wenigen Minuten verschossen hatte, saß erstmal nur auf der Bank. Für ihn stand Iljya Glynianyi im Sturmzentrum. Der war es auch, der dann in der 6. Minute eine Ecke mit viel Effet in den Strafraum schlug und Louis Malina am zweiten Pfosten fand, der den Ball ohne Probleme zum 1:0 einköpfte.