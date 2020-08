Nach der frühen Führung für Germania durch das unglückliche Eigentor von Oliver Genausch (16.) , drehte Jakub Moravec per Doppelpack (17./29.) noch vor der Pause die Partie.

Nach dem Wechsel drehte Halberstadt erneut auf und drückte auf den Ausgleich, doch Patrik Kavalir (52.) erhöhte in der Drangphase per Kopfball auf 3:1.

Erik Schmidt (Bischofswerda): Folgt in Kürze!



Danny König (Halberstadt): "Unsere Offensivbemühungen haben wir selbst ein bisschen verschenkt, weil wir beim letzten Pass zu fahrlässig waren. Wir hatten schon super Situationen mit dem Ball, da wir für heute auf 3-5-2 umgestellt haben. Wir wussten, dass Bischofswerda gut gegen den Ball arbeitet und schnell mit langen Bällen umschaltet. Dass es da ab und an mal gefährlich wird, war uns klar. Wir hätten etwas fürsorglicher verteidigen müssen, was wir leider nicht geschafft haben. Deshalb haben wir drei Tore gekriegt und verdient verloren."