Der Hallesche FC hat den Abstand zur Regionalliga-Spitzengruppe weiter verkürzt. Im Saale-Duell gegen Carl Zeiss Jena feierte der Drittliga-Absteiger am Samstag (05.10.2024) einen 2:1-(1:0)-Sieg. Der HFC klettert damit auf den vierten Tabellenplatz, liegt nur noch drei Punkte hinter dem FCC. Jena bleibt Zweiter, könnte den Anschluss an Spitzenreiter Lok Leipzig aber verlieren. Der FCL könnte sich mit einem Sieg im Leipziger Derby gegen Chemie am Sonntag auf sieben Punkte absetzen.