Halle jedoch bewahrte zunächst die Ruhe, sodass es bis zur ersten wirklichen Torchance ganze 25 Minuten dauerte. Ein weiter Pass aus der Greifswalder Hälfte erreichte Osman Atilgan in der Spitze, der seinem Gegenspieler davonlief und das den Ball an den rechten Pfosten knallte (25.). Glück für Halle an dieser Stelle!

Halle verzettelt sich, Fehler häufen sich

Zunehmendes Glück hatte der HFC auch im weiteren Verlauf, da David Vogts Pass parallel zum Tor an Freund und Feind vorbeiging (39.) und Guido Kocer frei im Strafraum zu einer Direktabnahme ansetzte, statt den Ball aber nur die Luft traf (40.). Auf der anderen Seite ließen die Hallenser mehr Lücken und verzettelten sich, sobald sie in die Gefahrenzone kamen. Berk Inaler, Niclas Stierlin und Joe-Joe Richardson lieferten das perfekte Beispiel: An der Greifswalder Strafraumkante schien niemand von ihnen den Ball haben zu wollen (37.).

Bildrechte: IMAGO / Fotostand Aus der Kabine kamen die Rot-Weißen mit etwas mehr Elan, liefen die gegnerischen Spieler etwas aggressiver an, doch immer noch nicht konsequent genug. Richardson provozierte so zwar einen Ballverlust des Greifswalder Torhüters Jakub Jakubov, ging dem Ball aber nicht weiter hinterher (52.). Wenig später forderten die Hallenser einen Strafstoß, da Heil mit dem Ellbogen am Ball gewesen sein sollte, doch Schiedsrichter Eugen Ostrin pfiff zur Ecke und die Beschwerden hielten auch nicht lange (55.).

Halili beglückt Halle, wilde Schlussphase

Nach fast siebzig gespielten Minuten gab es die Erlösung für den HFC: Nachdem Richardsons Schuss zur Ecke geklärt wurde (66.), brachte Burim Halili im Gewusel vor dem Greifswalder Tor den Ball doch über die Linie (68.) - 1:0 für Halle!

Bildrechte: IMAGO/Köhn Die Greifswalder wirkten zunächst geschockt und nutzten zahlreiche Fehler im Hallenser Spiel nicht für eigene Angriffe. Erst in der Schlussphase wurde es noch einmal richtig brenzlig und der HFC musste zittern. Die Gäste setzten sich am Strafraum fest, Luca Bendel parierte einen Schuss Atilgans stark (87.), und im Verbund brachten die Rot-Weißen das 1:0 im ersten Pflichtspielduell mit dem Greifswalder FC über die Zeit.

Mit diesen drei Punkten bleibt der HFC im siebten Spiel in Folge ungeschlagen und dem Spitzenreiter Lok Leipzig auf den Fersen, die erst morgen gegen Erfurt spielen. In der kommenden Woche geht es zum Rückrundenauftakt gegen den Chemnitzer FC, der aktuell auf Rang zwölf rangiert.

Die Stimmen zum Spiel

