Im Stadion auf dem Wurfplatz hatten es vor allem die ersten Spielminuten in sich. Der FC Eilenburg schien noch nicht so richtig auf dem Platz zu sein und hatte vor allem mit dem frühen Gegenpressing der Hertha-Bubis zu kämpfen. Die teils leichten Ballverluste wurden von den Hausherren sofort ausgenutzt und in Tore verwandelt. Timur Gayret und Marten Winkler trafen für die Blau-Weißen (3./8.). Und es ging weiter Schlag auf Schlag. Auf der Gegenseite zeigte Schiedsrichter Florian Lukawski plötzlich auf den Elfmeterpunkt. Eilenburgs Top-Scorer Adam Fiedler trat an, scheitert aber am stark parierenden Hertha-Goalie Florian Palmowski (11.). Ein weiterer Nackenschlag für die Sachsen.

Hertha-Kicker Timur Gayret brachte sein Team bereits in der 3. Minute in Führung (Archiv). Bildrechte: imago images/Matthias Koc