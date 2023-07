Nach dem Seitenwechsel hatte Christensen zunächst die Chance zum Doppelpack, doch scheiterte erst an Benjamin Bellot im Chemie-Tor und dann an Paul Horschig, der auf der Torlinie das 0:3 verhinderte. Im Laufe der zweiten Halbzeit bäumte sich Chemie noch einmal auf, verzeichnete einige Abschlüsse. In der 71. Minute hatte Kirstein aus Nahdistanz die große Chance zum Anschlusstreffer - doch verfehlte das Tor. Im Gegenzug verwertete Ruwen Werthmüller eine Hereingabe von Nader El-Jindaoui zum 3:0 - und sorgte damit für die endgültige Entscheidung (71.).