Nach ausgeglichenem Beginn nahm die Partie nach 20 Minuten Fahrt auf. So traf der Chemnitzer Tobias Müller mit einem Distanzschuss den rechten Pfosten. 60 Sekunden später der Schock für den CFC: Nach einer Notbremse gegen Daishawn Redan sah der Lukas Aigner die Rote Karte.

Trotz Unterzahl kamen die Gäste in der 24. Minute zur nächsten guten Gelegenheit durch Niklas Hoheneder, der nach einer Ecke die Kugel an die Querlatte köpfte. Im Anschluss nutzte Hertha allerdings seine numerische Überlegenheit mehrfach aus und kam gefährlich vor das CFC-Gehäuse. In der 31. Minute bewahrte CFC-Schlussmann Jakub Jakubov sein Team mit einer Glanzparade gegen Redan vor dem Rückstand. Drei Minuten später setzte Berlins Jessic Ngankam einen Flachschuss haarsscharf neben den linken Pfosten (34.).