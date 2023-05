Zum Spielentscheider mutierte der ab 61. Minute eingewechselte Mustafa Abdullatif. Kaum ein Angriff ging nicht über den dribbelstarken Offensivspieler, der sich in der 74. Minute für seinen Einsatz selbst belohnte. An der Strafraumkante tanzte er Niclas Walther aus und schloss ins lange linke Eck zum 3:1 ab. Diesen Schock konnte Chemnitz nicht mehr verdauen und kassierte kurz darauf fast das 4:1, doch sowohl Abdullatif als auch El-Jindaoui scheiterten an Jakubov (83.). Eine einzige Chance bot sich dem CFC noch, doch Furkan Kircicek scheiterte nach einer starken Balleroberung fahrlässig am Bein von Herthas Kapitän Cimo Röcker. Am Ende muss sich Chemnitz mit einer verdienten 1:3-Niederlage zurechtfinden, die durchaus auch 4:5 hätte ausgehen können.