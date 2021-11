Lok Leipzig ist sechs Tage nach der unglücklichen Niederlage gegen Lichtenberg in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Die Blau-Gelben feierten zum Auftakt des 17. Regionalliga-Spieltages am Freitagabend (05.11.2021) einen 1:0-(0:0)-Sieg bei Hertha BSC II. Durch den durchaus glücklichen Erfolg klettern die Blau-Gelben in der Tabelle auf den dritten Platz. Hertha II bleibt vorerst 13.